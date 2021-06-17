Каждый второй иркутянин будет работать, пока позволяет здоровье

50% жителей Иркутской области намерены работать, пока им позволяет здоровье, а выйти на пенсию после наступления пенсионного возраста собираются лишь 29%. К такому выводу в результате опроса жителей региона пришли эксперты hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, и финтех-компании «Деньги Вперед».

Кроме того, 6% рассчитывают уйти на пенсию до 50 лет, еще 6% – после 50 лет, но до наступления пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), 9% намерены работать до 70-75 лет.

При этом больше половины жителей региона – 56% – не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию. По 18% иркутян рассказали, что инвестируют в недвижимость, в ценные бумаги, откладывают деньги в негосударственный пенсионный фонд и/или на депозитные или накопительные счета. 9% предпочитают инвестировать в валюту, 6% приобрели полис страхования жизни (ИСЖ или НСЖ).

Говоря о своих перспективах после выхода на пенсию, лишь 24% жителей Иркутской области ожидают сильного сокращения доходов и вынужденного урезания расходов. Еще 29% планируют жить на пассивный доход от вложений в ценные бумаги и не урезать свои потребности, 26% рассчитывают путешествовать на доход от сдачи недвижимости. Также 3% опрошенных рассказали, что не планируют работать до официального пенсионного возраста, а уйдут с работы раньше и будут трудиться ради удовольствия, а не ради денег. 3% хотят сидеть с внуками на финансовом обеспечении детей.