ВТБ: туристические траты во время чемпионата Европы в Санкт-Петербурге на 40% превышают период чемпионата мира

Туристические расходы в Санкт-Петербурге за первую неделю чемпионата Европы по футболу превысили 310 млн рублей, согласно данным эквайрингового бизнеса ВТБ. По сравнению со значениями июня 2018 года, когда в городе проходили матчи мирового первенства, они увеличились на 38%.

По статистике эквайринга ВТБ, расходы гостей и жителей города на кафе и рестораны за неделю матчей чемпионата Европы превысили 280 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за неделю чемпионата мира по футболу, и на 19% больше майских показателей нынешнего года. В барах туристы и местные болельщики потратили за неделю 3,5 млн рублей — на треть меньше, чем во время Чемпионата мира 2018 года, однако на 21% больше, чем в среднем в мае и в неделю ПМЭФ.

Расходы на аренду автомобилей и велосипедов в Петербурге выросли к майским показателям почти в полтора раза и составили почти 1 млн рублей. А на авиабилеты и туры гости и жители города потратили за неделю вдвое больше, чем за неделю майских праздников — почти 24 млн рублей. К среднемайским показателям рост составил 78%, а по сравнению с июнем 2018 года в этой категории зафиксировано снижение на 22%.

«Футбольные соревнования такого уровня традиционно являются точкой притяжения болельщиков со всего мира. В этом году из-за пандемии международный туризм ограничен, однако российские болельщики и туристы компенсировали городу отсутствие иностранных фанатов. Выручка баров, турагентств и заведений общепита растет, в том числе по сравнению со среднемайскими показателями нынешнего года — это говорит о развитии внутреннего туризма и желании наших граждан стать частью столь значимого спортивного события для нашей страны», — комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.