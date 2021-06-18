Изменения программы лояльности «Уралсиб Бонус» с 1 июля

Уважаемые клиенты!
С 1 июля 2021 года изменяются условия программы лояльности Уралсиб Бонус.
Программа становится проще и логичнее
На бонусном счете будут отражаться не условные баллы, а реальные рубли.
1 бонусный рубль = 1 ₽.
Начисляем до 3% от потраченных за месяц средств бонусными рублями
1% за траты по картам, подключенным к Уралсиб Бонус, на сумму от 10 000 рублей в месяц.
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1% за использование кредитной карты (задолженность от 5 000 рублей хотя бы один день в месяц [1]), наличие потребительского кредита или автокредита*
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1% за использование кредитной карты (задолженность от 15 000 рублей хотя бы 1 день в месяц [1] или наличие Пакета Услуг «Приоритет», «Статус» или «Прайвет»)
До 12 000[1] бонусных рублей в месяц для держателей Пакетов Услуг «Приоритет», «Статус» или «Прайвет» и до 6000 [3] бонусных рублей в месяц для остальных клиентов
- Совершайте покупки по картам, которые подключены к программе лояльности;
- Копите бонусные рубли;
- Выбирайте в личном кабинете покупки для компенсации [4] и получайте деньги на свой карточный счет.
Бонусные баллы, которые есть у вас на бонусном счете, 1 июля 2021 года мы переведем в реальные бонусные рубли, и Вы сможете использовать их для компенсации совершенных в июне покупок. Ознакомиться с правилами переноса баллов Вы можете в Приложении 2 Дополнительных условий предоставления доступа к программе «Уралсиб Бонус» для держателей банковских карт, эмитированных ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которые вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Пожалуйста, примите во внимание, что 1 июля 2021 года личный кабинет лояльности будет недоступен в связи с проведением работ по обновлению.
[1] Сумма использованного кредитного лимита по кредитной карте должна составлять 5 000 рублей хотя бы 1 (один) день в течение месяца; учитываются и кредитные карты, которые не подключены к программе лояльности. Требований к операциям, за счет которых сформирована задолженность, не предъявляется. Карта не закрыта по состоянию на последний день месяца.
[2] Непогашенная сумма кредита (остаток суммы кредита и не выплаченные клиентом проценты) не менее 100 000 рублей на начало месяца. Кредит не закрыт по состоянию на последний день месяца.
[3] Расчет выполнен при условии выполнения клиентам требований для ставки 3% и тратах 400 000 в месяц (держатели пакетов «Приоритет», «Статус», «Прайвет») и 200 000 для клиентов без указанных пакетов услуг.
[4] Для компенсации доступны покупки от 1 500 до 50 000 рублей, обработанные на бонусном счете в предыдущем календарном месяце. Ограничений по общей сумме кешбэка или по количеству покупок для компенсации нет.