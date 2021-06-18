Банк «Восточный» завершает оказание услуги «Аренда сейфовых ячеек»

Уважаемые клиенты!

В связи с реорганизацией отделений банка, мы прекращаем оказание услуги «Аренда сейфовых ячеек» с 30 августа 2021 года.

До 25 августа вам необходимо обратиться в офис банка для расторжения договора аренды ячейки и получения ценностей.

После 25 августа ценности из ячейки будут в полной сохранности переданы в Центральное хранилище банка. Подробный порядок действий для клиентов, не успевших своевременно забрать свои ценности, мы опубликуем в ближайшее время.

Приносим извинения за возможные неудобства!