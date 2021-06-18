Время союза. Стратегический альянс сибирских ритейлеров встретился с поставшиками

16 июня в Москве состоялась первая конференция поставщиков «Восточного союза». Мероприятие, в котором приняли участие более 350 российских и международных компаний, прошло в гибридном формате – одновременно онлайн и офлайн, что позволило подключиться к обсуждению более 700 участникам из разных регионов.

Число дискаунтеров растет

Лейтмотивом конференции стало обсуждение различий потребительских предпочтений на европейской территории России и в регионах присутствия «Восточного союза»: удалённость, слабая развитость логистической инфраструктуры, отсутствие достаточного количества местных производителей и другие факторы привели к совершенно иной структуре потребительской корзины, а сложная экономическая ситуация и низкая покупательная способность населения – к повышенной востребованности низкоценовых форматов торговли.

По данным компании NielsenIQ, выступившей партнером конференции, в мае 2021 г. в регионе насчитывалось 2918 дискаунтеров против 2306 в мае 2019 года, что составило порядка 9% от общего числа российских магазинов низких цен, при этом они показывают опережающие темпы роста и отвечают за треть товарооборота FMCG-корзины.

Создается единый центр по закупкам

«Восточный союз», отмечают в NielsenIQ, в настоящее время растет быстрее рынка во всех сегментах продовольственной корзины, но уступает в темпах роста в большинстве сегментов непродовольственной группы. По словам Анжелы Рябовой, генерального директора сети «Красный Яр» и члена Правления «Восточного союза», проведённый анализ общих данных показал, что ядро ассортиментной матрицы пересекается у сетей на 38%, а по некоторым категориям пересечения достигают 80%. Централизация и стандартизация матрицы с учетом развиваемых в рамках союза форматов позволит оптимизировать работу и получить больший экономический эффект для сетей и поставщиков как основных звеньев цепочки поставок.

«Уже сегодня в рамках «Восточного союза» формируется единый центр по закупкам, прорабатывается технология единой аналитики и обмена данными с поставщиками, что позволит совместно прогнозировать поставки, оптимизировать стоки и рабочий капитал» - констатировала Наталья Болучевская, коммерческий директор «Восточного союза».

«Мы хотим вместе с вами строить категорийную стратегию и понимаем, что это не спринт, а марафон», - обратилась Анжела Рябова к участникам конференции. «Совместная работа с поставщиками по развитию категорий и увеличению продаж в конкретных точках формирует дополнительную выгоду для обеих сторон - за счёт совместного прогнозирования, разработки промо-механик и календаря, подбора оптимального ассортимента для каждой локации», - констатировала и Мария Гаранина, руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока NielsenIQ.

«В целевой схеме поставок «Восточного союза», бóльшая часть которой будет сформирована уже в течение следующего года, планируются единая точка входа для поставщиков и снижение затрат поставщика на поддержание в 4 раза, уровень представленности, достигающий 98% и снижение неэффективного стока в 2,5 раза, а к 2025 году объем централизации поставок достигнет 90%, - рассказал участникам конференции руководитель логистического направления «Восточного союза» Дмитрий Агарков. – Мы также планируем развивать дифференцированные цепочки поставок под нужды и специфику категорий, в частности, требующих сохранения единого температурного режима, кроме того, наша цель – высокий уровень автоматизации и интеграции с поставщиками».

Союз предложит также поставщикам услуги 3PL логистического оператора.

Переход к категорийному менеджменту

«Стратегия успеха нашего союза складывается из нескольких ключевых факторов – уникальной команды с разнообразным опытом в ритейле и высокими компетенциями, объединённых возможностей по развитию логистики, маркетинга, коммерческой работы, - считает генеральный директор «Восточного союза» Ольга Наумова. – Однако ключевым решением на данном этапе мы считаем переход к полноценному категорийному менеджменту, закрытие потребительских миссий, развитие ассортимента и выстраивание долгосрочных партнёрских отношений с поставщиками, о чём мы очень подробно и поговорили в рамках нашей конференции.

Мы признательны коллегам за искренний интерес и открытость нашим предложениям, конструктивное обсуждение поднятых вопросов и встречные инициативы – уверена, совместными усилиями мы предложим жителям Сибири и Дальнего Востока новый покупательский опыт и лучший выбор продуктов в каждом из магазинов «Восточного союза».

В стратегический альянс «Восточный союз» входят крупнейшие ритейлеры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России - «Красный Яр», «Самбери» и «Слата». Миссия альянса – обеспечение доступности продуктов и товаров повседневного спроса по справедливой цене для жителей региона и ускоренное развитие современных форматов торговли на территориях

СФО и ДФО, ключевая задача - получение долгосрочного экономического эффекта для участников за счет комплексного решения совместных задач. В рамках объединения, в частности, централизуются стратегия развития, категорийный менеджмент, закупочная деятельность, развитие СТМ и онлайн-торговли, маркетинг, IT-решения, логистика и т.д. Управляющей компанией союза является ООО «Восточные розничные сети». Штаб-квартира «Восточного союза» расположена в Иркутске.