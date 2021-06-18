ПСБ и ФЦК договорились о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда на предприятиях ОПК

ПСБ и «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) 16 июня 2021 года в рамках деловой программы III федерального форума «Производительность 360» при поддержке Минэкономразвития России подписали соглашение о сотрудничестве. Целью соглашения является развитие отраслевого центра компетенций ПСБ, обмен опытом по повышению производительности труда, в том числе в процессе реализации национального проекта «Производительность труда» в оборонно-промышленном комплексе.

«Одной из важнейших задач ПСБ является поддержка российской промышленности и ОПК. А производительность труда является одним из ключевых показателей эффективности предприятий этих отраслей, залогом их долгосрочного развития и финансовой устойчивости. Благодаря тесному сотрудничеству с ФЦК мы будем тиражировать лучшие практики, помогать нашим клиентам реализовывать проекты через стратегическое и операционное консультирование, образовательные проекты и специализированные продукты в части повышения производительности труда с учетом отраслевой специфики», — рассказал старший вице-президент - директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.

ПСБ накопил богатый работы с промышленностью и уже сейчас помогает сотрудникам предприятий профессионально совершенствоваться и расширять спектр компетенций. Так, например, в ПСБ работает Академия ПСБ, где эксперты финансовых служб предприятий промышленности проходят обучение по нюансам работы с финансовыми инструментами и деталям банковского сопровождения ГОЗ. Дополнительно на базе банка запущено консультационное агентство ПСБ Консультирование (S+), предоставляющее полный спектр консультационных услуг для предприятий ОПК.

«Такое соглашение положит начало формированию в ПСБ центра изменений на основании накопленного опыта в ходе реализации национального проекта, что в конечном итоге положительно отразится на деятельности предприятий, занятых в оборонно-промышленном комплексе», – отметил директор Департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Александр Молодцов.

«Эксперты ФЦК помогают повышать эффективность компаний из разных отраслей. Среди них есть и предприятия ОПК. За три года реализации национального проекта мы убедились, что инструменты бережливого производства могут использоваться абсолютно в любой сфере. Уверен, совместно с новым партнером мы сможем еще более эффективно оптимизировать производственные процессы на предприятиях ОПК», - прокомментировал генеральный директор ФЦК Николай Соломон.