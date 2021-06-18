Проверки по соблюдению масочного режима проходят в торговых центрах Иркутска

Сотрудники администрации города Иркутска совместно с полицией и МКУ «Безопасный город» ежедневно проводят рейды в местах массового скопления горожан.

– Мы ежедневно проверяем, как соблюдается масочный режим в торговых центрах, в заведениях общепита, кинотеатрах и т.д. Чаще всего его нарушают посетители, продавцы более дисциплинированы, – рассказал начальник аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Павел Белкин.

Напомним, согласно указу губернатора Иркутской области «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» работники торговых центров, общепита, культурно-развлекательных учреждений обязаны соблюдать масочный режим, а также не допускать облуживание посетителей без масок. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность: для физических лиц – от предупреждения до штрафа в 30 тысяч рублей, для юридических лиц – штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Администрация Иркутска призывает жителей города соблюдать все необходимые меры безопасности, использовать средства индивидуальной защиты, а также пройти вакцинацию. Для удобства горожан пункты вакцинации дополнительно открыты в крупных торговых центрах Иркутска.