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Сквер памяти врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, создадут в Иркутске

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что в Иркутске  на улице Станиславского создадут «Сквера Героев – медиков», он будет посвящен врачам, погибшим в борьбе с коронавирусом.

«К разработке его эскиза мы привлекли студентов Иркутского областного художественного колледжа. Они представили шесть вариантов. В итоге решено выбирать из трёх работ. Все – разные. Интересные. Выбор предстоит непростой», – сообщил глава региона.

Сквер создадут, чтобы выразить общественное признание труда всех медработников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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