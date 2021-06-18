«III Иркутский Международный Слата Марафон» перенесен

Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в Иркутской области, сообщают в пресс-службе ритейлера.

«На марафон уже зарегистрировано более 2,2 тысяч человек, но здоровье и безопасность на сегодня самое важное, поэтому, в связи с неблагоприятным обострением численности заболеваемости, мы переносим пока марафон на конец лета», – рассказала руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата», Яна Абалымова.

«Не существует более высокой цели, чем жизнь и здоровье человека. Основная цель проведения марафона – это демонстрация ЗОЖ и вовлечение населения в систематическое занятия бегом и физкультурой в целом. Мы не можем опустить риск для жизни людей на нашем мероприятии, поэтому с грустью вынуждены сообщить о переносе знакового для региона события на более поздний срок», – прокомментировал pr-директор Марафонов БАМ, представитель оргкомитета организации мероприятия, Артем Детышев.