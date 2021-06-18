Более 140 тыс. брокерских счетов за год открыли жители Приангарья

Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщают в Банке России.

Всего открыто почти 230 тыс. брокерских счетов. Большинство инвесторов из Приангарья предпочитают самостоятельно управлять своими деньгами и активами на фондовом рынке. Но и количество счетов, переданных в доверительное управление, за год также увеличилось почти в 2 раза. Такой способ инвестирования выбрали уже 7,4 тыс. жителей Иркутской области.

С 1 октября 2021 года в случае, если неквалифицированный инвестор захочет приобрести сложный или структурный продукт, то брокер будет обязан провести тестирование. Оно покажет, насколько инвестор осознает степень риска и понимает суть инструмента.

Результаты теста важны, прежде всего, для самого инвестора, поскольку именно пробел в знаниях может привести к потере денег. До введения тестирования брокерам запрещено продавать сложные и структурные продукты неквалифицированным инвесторам.