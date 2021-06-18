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Мэрия Москвы рассказала о «свободных от COVID зонах» в ресторанах

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В них будут работать только привитые от инфекции сотрудники, сообщает РБК.

По предложению рестораторов, «такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, который позволит проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста», сообщается на сайте мэрии.

Предложение по созданию «свободных от коронавируса зон» в ресторанах было озвучено на встрече мэра Сергея Собянина с представителями бизнеса. В ходе нее мэр заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве «стремительно ухудшается» и власти находятся «очень близко к более жестким решениям по ограничениям». В качестве решения Собянин предложил создать в ресторанах зоны, в которых смогут находится люди, прошедшие вакцинацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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