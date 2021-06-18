Время союза: новые возможности и условия для поставщиков «Восточного союза» для лучшего выбора продуктов в магазинах «Слата» и «ХлебСоль»

В мае этого года произошло создание стратегического альянса «Восточный союз», в который вошли крупнейшие ритейлеры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России – «Слата», «Красный Яр» и «Самбери». Миссия альянса – обеспечение доступности продуктов и товаров повседневного спроса по справедливой цене для жителей региона и ускоренное развитие современных форматов торговли на территориях СФО и ДФО, сообщают в пресс-службе союза.

Следующим важным этапом в работе стала первая конференция поставщиков «Восточного союза». Мероприятие состоялось 16 июня в Москве, в котором приняли участие более 350 российских и международных компаний, и прошло в гибридном формате – одновременно онлайн и офлайн, что позволило подключиться к обсуждению более 700 участникам из разных регионов.

Лейтмотивом конференции стало обсуждение различий потребительских предпочтений на европейской территории России и в регионах присутствия «Восточного союза». Основные причины – удалённость, слабая развитость логистической инфраструктуры, отсутствие достаточного количества местных производителей и другие факторы, которые привели к совершенно иной структуре потребительской корзины, а сложная экономическая ситуация и низкая покупательная способность населения – к повышенной востребованности низкоценовых форматов торговли.

«Мы понимаем, что меняется покупательский потенциал, все большее число людей переключаются на дискаунтеры, целенаправленно ищут комфортные для своего бюджета покупки, но, при этом, не хотели бы терять в качестве жизни. Это важно! В том числе и для нас, и, собственно, ради этого предложены различные удобные опции для потенциальных поставщиков, чтобы им было интересно и выгодно везти свою продукцию в СФО и ДФО, а покупатель делал выбор в сторону наших магазинов», – заметил исполнительный директор ТС «Слата» – Ярослав Шиллер.

По данным компании NielsenIQ, выступившей партнером конференции, в мае 2021 г. в регионе насчитывалось 2918 дискаунтеров против 2306 в мае 2019 года, что составило порядка 9% от общего числа российских магазинов низких цен, при этом они показывают опережающие темпы роста и отвечают за треть товарооборота FMCG-корзины.

Централизация и стандартизация матрицы ассортимента магазинов с учетом развиваемых в рамках союза форматов позволит оптимизировать работу и получить больший экономический эффект для сетей и поставщиков, как основных звеньев цепочки поставок.

«Уже сегодня в рамках «Восточного союза» формируется единый центр по закупкам, прорабатывается технология единой аналитики и обмена данными с поставщиками, что позволит совместно прогнозировать поставки, оптимизировать стоки и рабочий капитал» – констатировала Наталья Болучевская, коммерческий директор «Восточного союза».

«Стратегия успеха нашего союза складывается из нескольких ключевых факторов – уникальной команды с разнообразным опытом в ритейле и высокими компетенциями, объединённых возможностей по развитию логистики, маркетинга, коммерческой работы, – считает генеральный директор «Восточного союза» Ольга Наумова. – Однако ключевым решением на данном этапе мы считаем переход к полноценному категорийному менеджменту, закрытие потребительских миссий, развитие ассортимента и выстраивание долгосрочных партнёрских отношений с поставщиками, о чём мы очень подробно и поговорили в рамках нашей конференции - уверена, совместными усилиями мы предложим жителям Сибири и Дальнего Востока новый покупательский опыт и лучший выбор продуктов в каждом из магазинов «Восточного союза».