Еще 700 коек для лечения коронавируса развернули в Иркутской области

На сегодня в Приангарье развернуто 3 546 коек. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Лечение COVID-19 вновь начали в областном гериатрическом центре, медсанчасти ИАПО, Иркутском городском перинатальном центре, Ангарской городской детской больнице и других медучреждениях региона.

Как сообщил министр здравоохранения Яков Сандаков, места для лечения коронавирусной инфекции открываются в ежедневном режиме. – Мы запланировали расширить конечный фонд до уровня осени прошлого года. Это порядка пяти с половиной тысяч коек. Сейчас важно мобилизовать все ресурсы, – подчеркнул он.

Минздраву губернатор поручил усилить рассмотреть возможность организации дополнительных прививочных пунктов в общественных местах.

По состоянию на 18 июня 2021 года первым компонентом вакцинированы 310 427 человек, в том числе лица старше 60 лет – 117 274 человек. Полный курс вакцинации получили 245 912 в том числе лица старше 60 лет – 97038 человек.