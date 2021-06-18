Более 200 детей пойдут в новый детский сад в микрорайоне Лесной в Иркутске

Строительство одного из крупнейших дошкольных учреждений уже началось, сообщают в мэрии.

Здание будет состоять из трех двухэтажных блоков. В нем разместят 11 групп, 3 из них – для ребятишек раннего возраста. Помимо детских комнат на первом этаже обустроят медицинский и пищевой блоки. В подвальной части организуют технические и вспомогательные помещения.

Также проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг детского сада. Планируется озеленение и установка малых архитектурных форм. У каждой группы будет своя площадка для игр с теневыми навесами.