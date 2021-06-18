Беременных женщин и людей старше 65 переведут на дистанционку

Соответствующий указ приняли в Иркутской области.

– В новой редакции Указа государственным и муниципальным органам власти, а также организациям рекомендовано временно ограничить личный прием граждан. А выпускникам рекомендовано осуществлять подачу заявлений о приеме в образовательные организации с приложением документов, необходимых для поступления, в электронной форме, – сообщают в администрации области.

Помимо этого, Иркутскому медуниверситету рекомендовано направить не менее 800 ординаторов и студентов в медицинские организации для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. В ближайшее время профильные ведомства представят предложения с перечнем категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19.