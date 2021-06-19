Врач из Иркутска стала лучшим неврологом России

Минздрав страны подвел итоги Всероссийского конкурса врачей, в номинации «Лучший невролог» победила медик из Иркутска Дина Файзулина, следует из документации, опубликованной на сайте министерства.

Она заняла первое место. Дина Леонидовна – заведующая отделением – врач-невролог неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Иркутской горбольницы № 1.

На второй строчке – врач Национального медицинского исследовательского центра им. Рогачева в Москве Светлана Хомякова, на третьей – Радислав Максимов, врач-невролог Чувашской горбольницы №1.

Всего на конкурс было подано 609 работ из 58 субъектов РФ и восьми федеральных органов исполнительной власти. Помимо неврологов, выбрали лучших работников скорой помощи, неонатологов, педиатров, психиатров и других специалистов.