Заполняемость площадок на мероприятиях на открытом воздухе в Приангарье сократили до 50%

Правительство Иркутской области ужесточило противоэпидемические меры из-за роста числа заболевших коронавирусом. Теперь мероприятия на открытом воздухе можно проводить с 50% заполняемостью площадок.

«Допускается проводить мероприятия в области отдыха и развлечений на открытом воздухе, при условии нахождения посетителей аттракционов, игр, шоу, тематических выставок в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и заполнения площадок не более 50% от установленной нормы. По-прежнему приостановлена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в области отдыха и развлечений в закрытых помещениях», – сообщили власти.

Такие изменения глава региона в Указ внес сегодня. Также в соответствии с новыми мерами вводится ограничение на проведения плановой госпитализации, профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.