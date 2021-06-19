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Заполняемость площадок на мероприятиях на открытом воздухе в Приангарье сократили до 50%

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Правительство Иркутской области ужесточило противоэпидемические меры из-за роста числа заболевших коронавирусом. Теперь мероприятия на открытом воздухе можно проводить с 50% заполняемостью площадок.

«Допускается  проводить мероприятия в области отдыха и развлечений на открытом воздухе, при условии нахождения посетителей аттракционов, игр, шоу, тематических выставок в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и заполнения площадок не более 50% от установленной нормы. По-прежнему  приостановлена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в области отдыха и развлечений в закрытых помещениях», – сообщили власти.

Такие изменения глава региона в Указ внес сегодня. Также в соответствии с новыми мерами вводится ограничение на проведения плановой госпитализации, профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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