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Президент России наградил 16 медиков из Иркутска за борьбу с пандемией COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников из разных регионов России за неоценимый вклад в борьбу с пандемией COVID-19. Среди 140 работников медицинской отрасли со всей страны – 16 из различных медучреждений Иркутской области, сообщает региональный кабмин.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Ордена Пирогова удостоены главный врач Юлия Плотникова и заведующая лабораторией Якунина Наталья Центра СПИД ,  заведующая отделением Вера Казанова, врач Татьяна Погодаева и заведующая отделом Марьяна Хакимова Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области.

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За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, медали Луки Крымского удостоены врач Наталья Дружинина поликлиники «РЖД-Медицина» Усть-Кута, медицинская сестра стационара Галина Иванова поликлиники «РЖД-Медицина» Тайшета, медицинская сестра Алена Иванова, старшая медицинская сестра Патриция Калкан, старшая медицинская сестра Татьяна Карпова, старшая медицинская сестра Ирина Колемасова, медицинский брат Семен Полевик, врач Максим Стрелков и медицинская сестра Екатерина Жцук клинической больницы «РЖД-Медицина» Иркутска, Елена Попова фельдшер-лаборант и Елена Потапова помощник врача федерального Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области.

Орден Пирогова и Медаль Луки Крымского были учреждены президентом РФ в июне 2020 года спустя два месяца после начала эпидемии COVID-19 на территории России. Они вручаются российским и иностранным медикам, а также волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, вклад в организацию оказания медицинской помощи и спасение жизней пациентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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