Три новых пожара обнаружены за сутки в Иркутской области

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что на утро 20 июня в регионе действуют пять пожаров, три из них – новые, два – зарегистрированные ранее.

Вновь зарегистрированные действуют в Усть-Удинском, Усть-Кутском и Нижнеилимском районах на общей площади 21 га, из которых 20 – непокрытые лесом. Два ранее зарегистрированных пожара действуют в Катангском и Усть-Кутском районах на общей площади 27 га. Причина всех возгораний – грозы.

В локализованном состоянии на утро 20 июня перешел пожар в Катангском районе на площади 32508 га. Потушено вновь обнаруженное возгорание в Братском районе. Также ликвидировано два ранее зарегистрированных пожара в Усть-Удинском и Киренском районах. Общая площадь трех этих очагов составляла 91,8 га.

В тушении лесных пожаров были задействовано 194 пожарных-десантника, 101 работник лесопожарных станций, 61 мобилизованный гражданин и 40 единиц наземной техники.

На тушении крупного лесного пожара в Катангском районе и передислокации десантников работали два вертолета Ми-8 МЧС России. Они обработал 350 метров кромки огня, слив за семь раз 21 тонну воды. В авиамониторинге лесопожарной обстановки участвовали три легкомоторных самолета и восемь Ан-2. Общий налет воздушных судов составил 61 час 40 минут.