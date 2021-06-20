Двое байкеров-гонщиков вплавь по реке скрылись от полиции в Приангарье

ГУ МВД России по Иркутской области, что накануне в регионе во время погони двое байкеров-гонщиков скрылись от сотрудников полиции вплавь по реке в Боханском районе.

Ранее во время патрулирования территории инспекторы ДПС заметили мотоциклистов, которые без мотошлемов ехали на высокой скорости по населенному пункту, у одного из них на заднем сидении был пассажир. Полицейские попытались остановить транспорт, однако водители увеличили скорость. «Автоинспекторы незамедлительно последовали за ними, подавая неоднократные сигналы об остановке. В результате нарушители направились к реке, оставили мототранспорт на берегу и вместе с пассажиром скрылись вплавь», – сообщили правоохранители.

На следующий день оба водителя сами явились в отдел полиции для дачи объяснений. Выяснилось, что у них нет водительских прав и мототранспорт не зарегистрирован. Нарушителей привлекли к административному наказанию, транспорт поместили на штрафтоянку.