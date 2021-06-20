Наибольшее число людей за всю историю пандемии COVID-19 госпитализировано за сутки в Приангарье

Региональный опарштаб опубликовал данные, согласно которым за последние сутки в Иркутской области госпитализировали наибольшее число заболевших коронавирусом за всю историю пандемии в Приангарье – сразу 379 людей.

В больницах области сейчас находятся 3,1 тысячи человек с ковидом. Заболели инфекцией за последние сутки 140 людей, скончались от болезни – восемь человек. Вылечились – 39.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 72,3 тысячи людей. Лидируют по-прежнему в регионе по суточному приросту больных Иркутск и Ангарск.