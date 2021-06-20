Новости

Наибольшее число людей за всю историю пандемии COVID-19 госпитализировано за сутки в Приангарье

Региональный опарштаб опубликовал данные, согласно которым за последние сутки в Иркутской области госпитализировали наибольшее число заболевших коронавирусом за всю историю пандемии в Приангарье – сразу 379 людей.

В больницах области сейчас находятся 3,1 тысячи человек с ковидом. Заболели инфекцией за последние сутки 140 людей, скончались от болезни – восемь человек. Вылечились – 39.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 72,3 тысячи людей. Лидируют по-прежнему в регионе по суточному приросту больных Иркутск и Ангарск.

Читайте также:

Власти РФ разрешили отстранять от работы не прошедших вакцинацию от COVID-19 сотрудников
20 июня 2021
Президент России наградил 16 медиков из Иркутска за борьбу с пандемией COVID-19
19 июня 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Переехали в «Патроны Парк» из-за кота». Истории первых жителей посёлка
«Хочу, чтобы мои дети росли не в городе». Истории первых жителей «Патроны Парк»
Мастер отделки. От дизайн-проекта – к реальности
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании