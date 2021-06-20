Мэр Иркутска Болотов собирается в еще одну заграничную поездку за госсредства

Мэр города Иркутска Руслан Болотов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал, что собирается в еще одну заграничную поезду за счет госбюджета. Командировка связана с обучением градоначальников страны.

«Вы знаете, я всегда был человеком государевым. Поэтому возникает ситуация в Вихоревке – я еду. Неважно, что мороз, – я поехал. Возникает ситуация в другом населенном пункте – я поехал. Была сформулирована очень четкая задача на уровне правительства Российской Федерации: 100 мэров городов должны пройти обучение, 14 циклов каждая из команд управленцев должна пройти в течение 1,5 лет. Программа сформирована, ее ведет ВЭБ.РФ по поручению правительства РФ. И 100 команд управленцев со всех регионов РФ работают в рамках этого курса обучения. Запланированы две иностранные стажировки в цикле обучения в целом», – сообщил глава Иркутска.

Первая поездка была в Дубай. По словам Болотова, для образовательных мероприятий выбрали именно этот город, поскольку за последнее время это самая динамично развивающаяся территория. Куда именно отправится мэр во второй раз, пока неизвестно.

Напомним, первая стажировка проходила с 14 по 18 июня. Обучение финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, за исключением командировочных расходов на перелет и проживание команд. Перелет обошелся в 247,3 тысячи рублей. Цели выездных мероприятий – обмен международным опытом и анализ во время дискуссий возможности адаптации управленческих моделей и инновационных технологических решений под аналогичные задачи в городах Российской Федерации.