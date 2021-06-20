Власти РФ разрешили отстранять от работы не прошедших вакцинацию от COVID-19 сотрудников

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что работника, который не прошел обязательную вакцинацию от коронавируса, можно отстранить от работы, пишет ТАСС.

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», – сообщил Котяков. Он пояснил, что отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

Глава Минтруда подчеркнул, что если объективных причин для отказа от вакцинации у работника нет, то на период эпидемии его можно отстранить от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.

Напомним, принудительная вакцинация действует сейчас в Москве, Подмосковье, Сахалинской, Кемеровской, Тульской и Ленинградской областях.