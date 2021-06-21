Банк ВТБ выпустил «Культурный гид» по выставке «“Маленькое” искусство» Еврейского музея и центра толерантности

Банк ВТБ, выступивший генеральным спонсором выставки «„Маленькое“ искусство», выпустил очередную серию просветительского проекта «Культурный гид». На этот раз в роли ведущей выступила актриса театра имени Евгения Вахтангова, народная артистка России Юлия Рутберг.

На выставке представлено более 130 работ, которые объединены по не самому стандартному признаку — по размеру. Посетители увидят миниатюры Исаака Левитана, Василия Поленова, Валентина Серова, Ильи Репина, Михаила Врубеля, Льва Бакста, Казимира Малевича, Михаила Ларионова и многих других — тех, кого мы привыкли ассоциировать с внушительными по размеру работами.

Из онлайн-экскурсии, которую провела Юлия Рутберг, зрители узнают не только о самих миниатюрах, но и об истории их создания. Например, о том, зачем Савва Мамонтов решил отправить друзей на строительство Северной железной дороги в Архангельск, как Михаил Соколов высылал свои работы письмами из ГУЛАГа и почему Василий Поленов запечатлел Константина Коровина на рыбалке не с удочкой, а с блокнотом для эскизов.

«Мы с радостью представляем новую серию „Культурного гида“ с Юлией Рутберг в главной роли. Мы очень ценим творческий подход актеров, которые принимают участие в проекте и которым удается передать настроение и атмосферу выставки, рассказать об экспозиции динамично и интересно, создавая эффект присутствия на ней. Эти ролики ценны своим динамичным и лаконичным форматом — видео относительно короткие, и потому воспринимаются легко, независимо от возраста и уровня погружения в культурную повестку», — поделилась Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент банка ВТБ.

«В маленьком мире — целая вселенная. Уникальность выставки в том, что мы всегда видим шедевры, законченные полотна и никогда — наброски. Как писала Ахматова: „Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда“. Порой самые живые вещи, которые происходили в жизни художника, находят отражение в маленьких набросках. Эскиз — гораздо более живое существо, чем фотография. Эти картины я так и вижу — маленькие живые существа», — рассказала о работе над проектом Юлия Рутберг, актриса театра и кино, народная артистка России.



«Образовательная программа к выставке подготовлена в формате полноценного летнего фестиваля. Мы сосредоточимся на четырех направлениях искусства, где малая форма не хуже большой, но вспоминают о ней почему-то редко — это кино, музыка, литература и живопись.

Работая над программой, мы хотели показать, что малые произведения выдающихся мастеров зачастую рассказывают о своих авторах наиболее важные истории. Именно о них пойдет речь на концертах, кинопоказах, лекциях и спектаклях фестиваля к экспозиции „„Маленькое“ искусство“. Созданный банком ВТБ выпуск проекта „Культурный гид“ стал еще одной важной частью обширной образовательной программы к выставке», — рассказала Лия Чечик, директор образовательного центра Еврейского музея и центра толерантности.

Все видео из серии «Культурный гид» доступны в любой момент на канале банка ВТБ в YouTube. Выставка «„Маленькое“ искусство» продлится до 5 сентября 2021 года.

Справка

Банк ВТБ поддерживает Еврейский музей и центр толерантности с 2014 года в рамках программы «Культурная страна». За эти годы при поддержке банка состоялись выставки «Каждому по свободе? История одного народа в годы революции», «Исаак Левитан и авторский кинематограф», «Союз молодежи», «Неизвестный Берлин. Май 1945 года».



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