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ВТБ: спрос в кафе и ресторанах Москвы снизился на 15% после ввода ограничений

Спрос на московские кафе, бары и рестораны быстрого питания после введения ограничений в их работе сократился. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, количество транзакций за первые несколько дней снизилось на 15% к предыдущей неделе — до 640 тыс. операций. Выручка уменьшилась на 5% и составила чуть больше 370 млн рублей.

Больше всего ограничения коснулись работы заведений фастфуда, которые чаще располагаются на временно закрытых фуд-кортах и работают круглосуточно. Оборот ресторанов быстрого питания сократился к аналогичным показателям предыдущей недели на 6% и составил 127 млн рублей, а количество транзакций снизилось на 17% — до 127 млн рублей.

В меньшей степени ограничения сказались на барах, однако и там количество операций уменьшилось на 14%, а оборот — на 4% к предыдущей неделе и составил 3 млн рублей. В меньшей степени ограничения оказали влияние на сегмент классических ресторанов и кафе — там число транзакций снизилось на 12%, до 255 тыс., а выручка — на 4%, до 242 млн рублей.

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«Изменения, внесенные городскими властями в режим работы заведений общепита, прогнозируемо сказались на работе ресторанов и баров. Для фастфуда ключевую роль сыграло закрытие фуд-кортов, для баров — частичный запрет на работу в ночное время и на проведение развлекательных мероприятий. Однако в целом за пандемийный год заведения научились гибко приспосабливаться к постоянным изменениям, связанным с распространением коронавируса. У подавляющего большинства кафе, ресторанов и баров налажена система доставки готовой еды и продажа навынос. Поэтому, несмотря на снижение количества посетителей, выручка заведений общепита изменилась незначительно», — комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, до 20 июня кафе и рестораны Москвы в ночное время (с 23:00 до 6:00) могут работать только на вынос или на доставку. Кроме того, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке, а также приостановлена работа фуд-кортов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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