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Банк Уралсиб и «Салават Юлаев» продлили соглашение о партнерстве на 2 года

Банк Уралсиб и уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлили на 2 года соглашение о партнерстве.

Банк Уралсиб является многолетним партнером ХК «Салават Юлаев». Банк взаимодействует с клубом в рамках собственного проекта «Побеждаем вместе», который Уралсиб реализует для профессиональных спортсменов.

«Побеждаем вместе» — комплексный проект Уралсиба, он включает в себя широкую линейку специализированных продуктов, сервисов и финансовых решений, а также обучающих мероприятий, разработанных с учетом особенностей и потребностей клиентов – профессиональных спортсменов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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