Новости

Райффайзенбанк объединил онлайн-оплату и наличные в единый платежный сервис для корпоративных клиентов Raif Pay

Райффайзенбанк запустил сервис Raif Pay, который объединяет платежные решения для клиентов корпоративного бизнеса — как онлайн-оплату, так и платежи наличными.

В комплекс продуктов Raif Pay вошли:

  • Интернет-эквайринг;
  • Торговый эквайринг;
  • Система быстрых платежей (СБП);
  • Онлайн-инкассация с применением автоматизированных депозитных машин (АДМ);
  • Классическая инкассация;
  • Выплаты через СБП;
  • Дебетовые корпоративные карты.


Корпоративные клиенты получат ряд преимуществ при использовании Raif Pay:

  • Простое онлайн подключение с минимумом бумаг и без визитов в отделения;
  • Открытое API для автоматизации любого уровня. Например, компания сможет получать уведомления в реальном времени о внесении денег в АДМ с привязкой к конкретному сотруднику.
  • Возможность познакомиться с сервисами до заключения договора: открытая документация, демо зона, тестовая среда в день обращения и готовые интеграции, как прямые, так и через отраслевых партнеров.


Сейчас через сайт pay.raif.ru компании могут подать заявку на подключение к СБП и АДМ. Остальные решения станут доступны в течение 2021 года. Также на сайте вскоре появится личный кабинет, в котором будут отображаться все транзакции и автоматически формироваться отчетность.

«Банки и финтех компании часто противопоставляются друг-другу. Банки предстают медленными компаниями с устаревшими технологиями и ручными процессами. Финтех — прогрессивный, гибкий и технологичный бизнес. Правда в том, что даже лучшим технологическим компаниям нужен банк-партнер, поддерживающий финансовую сторону их бизнеса. С запуском и развитием сервиса Raif Pay мы как банк предлагаем решения, соответствующие уровню ведущих финтех компаний, — прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка. — Мы понимаем, что платежные сервисы требуют адаптации под разные виды бизнеса у клиентов, ввиду разной регуляторики, сценариев и возможностей по автоматизации. Поэтому с радостью приглашаем бизнес любого уровня к взаимовыгодному партнерству».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Переехали в «Патроны Парк» из-за кота». Истории первых жителей посёлка
«Хочу, чтобы мои дети росли не в городе». Истории первых жителей «Патроны Парк»
Мастер отделки. От дизайн-проекта – к реальности
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании