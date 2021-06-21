В ЖК «Сибиряков» стартуют продажи квартир с дизайнерской отделкой

Теперь у будущих жителей жилого комплекса есть выбор: делать ремонт самим или переехать через несколько дней после приемки квартиры в новое жилье. Квартиры будут полностью готовы к проживанию. В проект входит отделка пола, стен, электрическая разводка и электрика согласно выбранному решению, натяжной потолок. А главное - кухня авторского дизайна с бытовой техникой от ведущего завода-изготовителя и сантехника немецкого производства. Материалы в интерьерных решениях будут соответствовать статусу жилого комплекса.

Ольга Иванова. Фото из архива компании

– Обычно покупка квартир в чистовой отделке, так называемом white-box, не снимает с будущего жильца вопросов по ремонту, и до переезда еще далеко. Да и само понятие чистовой отделки сегодня настолько размыто, что под ним можно понимать и квартиру с крашеными белыми бетонными стенами, – говорит Ольга Иванова, генеральный директор ООО СЗ “Флагман”. – Мы хотели пойти дальше и проработали решения полностью готовых к переезду квартир. Это будет настоящим подарком для иногородних, которые планируют переезд в Иркутск, и для тех, кто ценит свое время и деньги.

По словам Ольги Ивановой, квартиры с отделкой, при всей уникальности дизайнерских решений, будут намного выгоднее, чем аналогичный дизайн-проект, выполненный самостоятельно.

На чем экономит клиент:

1. Дизайн-проект. Рабочая группа дизайнеров реализовала сотни проектов и подготовила три базовых ремонта, которые требуют минимальных усилий и устроят всех.

2. Готовый результат без нервов. Не надо состыковывать отделочника, электрика, сантехника и следить за ходом работ. Эти заботы берет на себя застройщик. Дольщика приглашают на промежуточные этапы, чтобы показать процесс скрытых работ.

3. А главное - это стоимость материалов и услуг, кухни и сантехники. Оптовый закуп дает застройщику более выгодную цену.

Дизайн-проекты квартир выполняет творческая группа “Розмарин” (включены в ТОП 200 лучших дизайнеров России по версии Elle Decoration). В проектах будет интерпретирована история Иркутска и природа Сибири. В рамках концепции жилого комплекса дизайнерам была поставлена задача показать связь между прошлым и будущим, раскрыть сибирскую природу в стенах городской квартиры. В результате на этапе покупки квартиры на выбор будут представлены несколько вариантов дизайна, где можно выбрать как форму ванной, так и цвет фасадов кухни.

– Мы создаем уютную и качественную «базу», которую новоселы смогут продолжить в рамках разработанного нами детального дизайн-проекта, включающего предметы мебели и декора. Или реализовать самостоятельно, дав волю творчеству, своему личному видению. – рассказывают дизайнеры Ксения Буянова и Светлана Рожкова. – Несколько концепций, выстроенных на нашем опыте реализации проектов и знании актуальных запросов заказчиков, позволят выбрать наиболее близкое интерьерное решение.

Известно, что в первой блок-секции квартиры с дизайнерской отделкой появятся в ограниченном количестве. Сдача квартир в первой и второй блок-секции запланирована на 2023-й год.

Дизайнерские решения будут представлены на закрытой презентации, запись по тел. 200-820.

ЖК "Сибиряков". Фото из архива компании

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