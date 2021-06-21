Территория спасения: Условия для борьбы с COVID-19

Кривая заболеваемости COVID-19 вновь поползла вверх. Эксперты говорят о том, что мир накрывает третья волна пандемии. В регионах вновь вводятся ограничительные меры. Переносятся и даже отменяются массовые мероприятия, в вузы и учреждения возвращается удаленка. На этом фоне многие не перестают удивляться, как полтора года назад мог предугадать такое развитие событий промышленник Олег Дерипаска? Братская студия телевидения напоминает, именно по его инициативе в семи городах Сибири и Урала были построены медицинские центры, специализирующиеся на лечении COVID-19

С момента открытия в декабре прошлого года «Центры помощи и спасения» работают в режиме повышенной готовности. Медцентры, укомплектованные самым современным оборудованием, построены компанией РУСАЛ в Братске, Шелехове, Тайшете, Богучанах, Саяногорске, Ачинске, и Краснотурьинске. С момента открытия в них вылечили почти четыре тысячи пациентов. «Центры помощи и спасения» не похожи на медучреждения в привычном понимании. Инфраструктура здесь продиктована особыми требованиями. Ведь сюда везут самых тяжёлых больных.

Ольга ЧЕПИКОВА, врач терапевт «Центра помощи и спасения», г. Ачинск: «Условия очень даже комфортные и для врача, и для пациента. Особенным плюсом являются боксы, отдельные входы в эти боксы».

Одно из главных условий успешной работы — техническое оснащение. В боксах — централизованная подача кислорода и масса датчиков. Показания каждого из них поступают на монитор постовой сестры. Это позволяет отслеживать состояние пациентов в режиме реального времени.

Анна ВАЛЯНСКАЯ, врач-терапевт «Центра помощи и спасения», г. Ачинск: «Здесь шикарные условия, несравнимы с другими больницами. Все условия есть для пребывания, проживания. Я думаю, что пациентам вполне комфортно. Хорошо кормят, обстановка хорошая. Один бокс на троих человек, в боксе есть санузел, то есть всё нормально».

Помимо этого, все кровати с подъёмными механизмами. Они незаменимы, если пациентов необходимо регулярно переворачивать. Все плюсы оснащения одного из медучреждений оценила Татьяна. Она поступила в Шелеховский центр из Иркутска в конце мая. История её болезни похожа на сотни других: думала, что грипп, занималась самолечением, но лучше не становилось.

Татьяна СЕРГЕЕВА, пациент «Медицинского центра помощи и спасения», г. Шелехов: «Замечательное место для больных, именно для борьбы вот с этой пандемией. Потому что все санитарные нормы абсолютно соблюдены. Все условия для пациентов созданы. Всё, что положено по требованиям санпинов, всё создано. И боксированные палаты, то есть пациенты не перемешиваются нигде, между собой не встречаются. Персонал ходит в защитных костюмах, перекрёстная инфекция исключена».

Вся еда подаётся только в одноразовой посуде. Меню разнообразное. В каждой палате — телевизор. В общем, сделано всё, чтобы пациентам было максимально комфортно выздоравливать, а медкам — лечить. И всё же, признаются доктора, они ждут с нетерпением тот день, когда поток пациентов сойдёт на нет. Значит, вирус будет побеждён. А пока они готовы к борьбе за жизнь. И в очередной раз напоминают о мерах безопасности — носить маску и соблюдать социальную дистанцию. И о том, что получить иммунитет от ковида довольно просто: вакцинацию можно пройти бесплатно в поликлиниках города.