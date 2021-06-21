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Антипрививочники чаще всего разделяют мнение об искусственном происхождении коронавируса

В том, что вирус COVID-19 создан искусственно, уверены 57% россиян, при этом среди убежденных антипрививочников такое мнение разделяют 7 из 10. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В том, что вирус, так сильно изменивший жизнь всего мира, появился естественным путем, уверены лишь 14% опрошенных. Они напоминают, что миграция вирусов от животных к человеку – это давно известный путь появления новых инфекций, так что ситуация с переходом COVID-19 от летучих мышей к людям не уникальна. Не согласны с официальной версией 57% россиян, убежденных, что опасный вирус создан искусственно.

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В комментариях высказано немало конспирологических предположений о его происхождении: «Это новое бактериологическое оружие, которое разработано в лаборатории в Ухане»; «Коронавирус сделан американскими военными»; «Его создали, чтобы заработать на вакцинах в благополучных странах и сократить численность населения в неблагополучных». Затруднились высказать свое мнение о происхождении COVID-19 29% россиян.

Официальной версии о естественном происхождении COVID-19 чаще других придерживается молодежь до 34 лет (24%), а также респонденты, которые однозначно положительно относятся к обязательным профилактическим прививкам, входящим в национальный календарь вакцинации (20%). Тех, кто верит в искусственное происхождение коронавируса, больше всего среди россиян, выступающих категорически против всех обязательных прививок (70%), и среди опрошенных старше 45 лет (63%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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