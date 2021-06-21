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Контрабанду леса на 1,5 млн рублей выявили в Иркутской области

Злоумышленники пытались провезти через пункт приема 200 кубометров древесины, сообщают в Иркутской транспортной прокуратуре.

– Установлено, что в адрес владельца одного проверяемого пункта лес поставлялся по фиктивно заключенным договорам купли-продажи лесоматериалов. Общий объем лесоматериалов, находящихся на пункте приема и отгрузки древесины и подготовленных к реализации составил 200 кубометров с рыночной стоимостью более 1,5 млн рублей, – говорят в прокуратуре.

Прокуратура материалы проверки направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственным отделом ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский возбуждено уголовное о незаконном приобретении и хранении заготовленной древесины в особо крупном размере.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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