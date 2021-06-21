Россия заняла второе место в мире по дешевизне электроэнергии

Лидер списка – Казахстан, сообщают РИА Новости.

На втором месте находится Россия, здесь средняя стоимость электричества составила 3,6 рубля за кВт.ч. Третье место по дешевизне электроэнергии занимает Украина, где электроэнергия в пересчете на рубли стоит 4,5 рубля, – говорится в исследовании.

На четвертом месте расположилась Белоруссия, где кВт.ч в пересчете на российскую валюту стоит около пяти рублей. Далее идут в основном страны Балканского полуострова и восточной Европы, имеющие относительно низкие тарифы на электричество.

Самая высокая стоимость электроэнергии для населения в рублевом эквиваленте – в Германии – 27 рублей за кВт.ч. В первую пятерку по дороговизне входят также Дания, Бельгия, Ирландия и Испания.

«Основным фактором, определяющим высокие тарифы в развитых европейских странах является существенная доля налогов в стоимости электроэнергии. Одной из причин подобного налогообложения, в свою очередь, выступает поддержка развития "зеленой" энергетики. Данные страны активно развивают возобновляемую энергетику и стремятся отказываться от использования атомных электростанций», – отмечают эксперты.