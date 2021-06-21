Экологический контроль обойдется бизнесу в 300 млрд рублей

Речь идет об оснащении системами не менее 10 тыс. источников, передают Известия со ссылкой на письмо главы РСПП Александра Шохина министру экологии Александру Козлову от 19 мая.

Чтобы избежать больших издержек, бизнес предлагает пересмотреть обязательную установку автоматических систем контроля источников, вклад которых в годовой выброс составляет менее 10%.

В Минприроды Известиям сказали, что датчиками автоматического контроля должны быть оборудованы абсолютно все предприятия, деятельность которых сопряжена с вредными выбросами, независимо от размера производства.