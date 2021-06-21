Мэр Иркутска Руслан Болотов за 2020 год заработал 6,9 млн рублей

Это почти 576 тыс. рублей в месяц.

Мэр задекларировал свой доход в 2020 году. Согласно данным, его заработок составил 6 921 292 рублей, доход жены – 716 874 рублей. В собственности у супругов квартира, дом, гараж, земельный участок и автомобиль ГАЗ 66.

Ранее журналисты сообщили о том, что Болотов улетел в Дубай за счет администрации города.

Стоимость билетов составила 247,3 тыс. рублей: из Иркутска в Москву и обратно – 196,1 тысячи рублей, по маршруту Москва – Дубай – Москва – 51,2 тысячи рублей. Билеты куплены по контракту с «Центральным агентством воздушных сообщений» на «услуги, связанные с направлением работников в служебную командировку.