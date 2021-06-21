Встреча с иркутским поэтом Артемом Морсом пройдет в Галерее Виктора Бронштейна

«Что делать, если пишешь стихи?» – на этот вопрос ответит Артем, сообщают в пресс-службе галереи.

Он расскажет, как устроена литературная жизнь в Иркутске и других городах России, чем сейчас живёт поэзия. Автор поделится важными практическими советами: где и как учиться писать стихи. Он пояснит, почему современные поэты часто пишут не в рифму, не используют красивые фразы и метафоры. Встреча будет интересна начинающим поэтам и писателям, а также всем, кто увлечен литературой.

– Расскажу, почему хорошие произведения не нужно искать на сайте «Стихи.ру», почему поэзия лучше рэпа и почему творцы все чаще ищут вдохновение в судебных приговорах, – говорит Артем.

В июле в корнере галереи продолжатся творческие встречи с известными фотографами, художниками, писателями.