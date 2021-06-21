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Встреча с иркутским поэтом Артемом Морсом пройдет в Галерее Виктора Бронштейна

«Что делать, если пишешь стихи?» – на этот вопрос ответит Артем, сообщают в пресс-службе галереи.

Он расскажет, как устроена литературная жизнь в Иркутске и других городах России, чем сейчас живёт поэзия. Автор поделится важными практическими советами: где и как учиться писать стихи. Он пояснит, почему современные поэты часто пишут не в рифму, не используют красивые фразы и метафоры. Встреча будет интересна начинающим поэтам и писателям, а также всем, кто увлечен литературой. 

– Расскажу, почему хорошие произведения не нужно искать на сайте «Стихи.ру», почему поэзия лучше рэпа и почему творцы все чаще ищут вдохновение в судебных приговорах, – говорит Артем. 

В июле в корнере галереи продолжатся творческие встречи с известными фотографами, художниками, писателями. 

Без возрастных ограничений. Начало в 18:30. Вход свободный по предварительной записи по тел.: (3952) 75-60-30. Вход на мероприятие – только в защитных масках. Продолжительность – 1 час. Встреча пройдет в корнере сувенирного магазина галереи Виктора Бронштейна по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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