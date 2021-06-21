Промплощадку создадут на территории «Усольехимпрома»

Ее посетили Игорь Кобзев и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, сообщают в администрации области.

В Усолье-Сибирском реализуются первоочередные мероприятия по приведению в безопасное состояние наиболее сложных объектов промышленной площадки усольского «Химпрома». Параллельно разрабатывается комплексный проект рекультивации всей территории.

К 2024 году площадка будет приведена в безопасное состояние для создания на ней новых производств.

– Мы уже справились с прямой угрозой – нейтрализацией рисков для города и региона. Сейчас системно разрабатываем проектные технологии для масштабной поэтапной ликвидации всего накопленного ущерба, – рассказал Алексей Лихачев.

Глава Госкорпорации «Росатом» подчеркнул, что помимо этого в Усолье-Сибирском появится экотехнопарк, несколько высокотехнологичных производств, которые встроятся в производственную линейку «Росатома».