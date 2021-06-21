Рост заболеваемости коронавирусом у детей фиксируют в Бурятии

Темп прироста заболеваемости у детей до 17 лет составил 50%, сообщают в правительстве республики.

В связи с этим, эпидемиологическая служба сообщила о необходимости усилить контроль за детьми и ограничить их общение и передвижение по городу.

– В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Прирост за прошедшую неделю обусловлен преимущественно за счет детей до 17 лет, темп прироста в этой возрастной категории составил 50%. В группе 15-17 лет этот показатель вырос в 2 раза, у детей до 6 лет - в 1,6 раз. Поэтому просим родителей позаботиться о детях, осуществлять присмотр за ними, – сказал Главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.

Ранее, после регистрации роста заболеваемости среди подростков и молодежи республиканским оперштабом было принято решение об ограничении допуска в торговые центры несовершеннолетних без сопровождения взрослых.