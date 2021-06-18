Общественные консультации по обеспечению вахтового поселка в Усть-Куте сетями водоотведения пройдут 29 июня

Общественные консультации проводятся совместно ООО «Иркутская нефтяная компания» и ООО «Иркутский завод полимеров» с привлечением проектных организаций, являющихся разработчиками проектной документации, сообщают в пресс-службе ИНК.

Консультации пройдут 29 июня 2021 г. в 14.00 часов местного времени в информационном центре ООО «ИНК», расположенном по адресу: г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.41, оф.23.

Подключиться к общественным консультациям в формате видеосвязи могут все желающие «открыть гиперссылку» . Ознакомиться с материалами ОВОС до 29 июня можно по адресу: г. Усть-Кут, ул. Кирова, д.41, оф.23, информационный центр ООО «ИНК», ежедневно c 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья; контактный телефон: 8-914-900-21-38, электронная почта: ustkut@irkutskoil.ru

– Приглашаем всех желающих на данное мероприятие с возможностью ознакомиться с проектными решениями и результатами оценки воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов, а также задать вопросы по этим направлениям, – говорят в компании.