Иркутский завод полимеров приступил к монтажу крупногабаритного оборудования

ООО «Иркутский завод полимеров» выполнил монтаж первой из 45 единиц крупногабаритного тяжеловесного оборудования – колонны закалочной воды комплексной установки пиролиза высотой 54,6 метра и весом в 271,5 тонн, сообщают в компании.

Для установки колонны на фундамент были задействованы два крана грузоподъемностью 1600 и 750 тонн. Транспортировка оборудования, подготовительные работы и установка колонны в проектное положение заняли около 5 часов. В выполнении работ по монтажу было задействовано более 30 человек.

Успешной установки первой единицы оборудования, как и последующему длительному периоду монтажа, предшествовал большой объем подготовительной работы, выполненной, как сотрудниками подразделений Иркутского завода полимеров, так и персоналом подрядных организаций. На площадке были проведены работы по подготовке фундаментов, строительству подъездных путей для транспортировки негабаритного оборудования к точкам монтажа и подкрановых площадок.

Доставка 45 единиц оборудования из порта Южной Кореи в Усть-Кут была завершена в сентябре прошлого года. Общий вес технологического оборудования составляет 4 500 тонн. Монтаж оборудования будет выполняться до сентября 2021 года.