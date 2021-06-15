Новости

Иркутский завод полимеров приступил к монтажу крупногабаритного оборудования

ООО «Иркутский завод полимеров» выполнил монтаж первой из 45 единиц крупногабаритного тяжеловесного оборудования – колонны закалочной воды комплексной установки пиролиза высотой 54,6 метра и весом в 271,5 тонн, сообщают в компании. 

Для установки колонны на фундамент были задействованы два крана грузоподъемностью 1600 и 750 тонн. Транспортировка оборудования, подготовительные работы и установка колонны в проектное положение заняли около 5 часов. В выполнении работ по монтажу было задействовано более 30 человек. 

Успешной установки первой единицы оборудования, как и последующему длительному периоду монтажа, предшествовал большой объем подготовительной работы, выполненной, как сотрудниками подразделений Иркутского завода полимеров, так и персоналом подрядных организаций. На площадке были проведены работы по подготовке фундаментов, строительству подъездных путей для транспортировки негабаритного оборудования к точкам монтажа и подкрановых площадок.  

Доставка 45 единиц оборудования из порта Южной Кореи в Усть-Кут была завершена в сентябре прошлого года.  Общий вес технологического оборудования составляет 4 500 тонн. Монтаж оборудования будет выполняться до сентября 2021 года.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Переехали в «Патроны Парк» из-за кота». Истории первых жителей посёлка
«Хочу, чтобы мои дети росли не в городе». Истории первых жителей «Патроны Парк»
Мастер отделки. От дизайн-проекта – к реальности
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании