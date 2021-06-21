Компаниям не хватает рабочих рук

Международное кадровое агентство Kelly Services провело исследование «Рынок труда глазами работодателей 2021». В опросе приняли участие более 180 руководителей и нанимающих менеджеров крупнейших российских и международных компаний. По результатам, большинство работодателей планируют расширить штат и повысить зарплаты, самой востребованной категорией работников остается производственный персонал, а топ востребованных профессиональных навыков возглавляет. многофункциональность.

По итогам опроса бизнес постепенно восстанавливается после кризиса: почти половина (44%) работодателей заявили, что планируют расширять штат. Для сравнения, в 2020 году о таком намерении заявляли 40% работодателей. Примерно треть (33%) не планируют изменений (32% в 2020). Сокращений также планируется существенно меньше: в этом году штат планируют сократить только 4% компаний, в 2020 году о таких планах заявляли в три раза больше компаний (14%).

Как изменился формат работы?

Большинство работодателей (68%) сегодня практикуют гибридный формат работы, когда сотрудники сочетают работу из дома и в офисе. Еще 28% компаний, ответили, что не используют удаленную занятость, 4% компаний полностью перешли на удаленный формат работы.

В зависимости количества работников, которым необходимо личное присутствие в офисе или на производстве, работодатели предлагают возможность дистанционной работы от 20% до 70% и более сотрудников.

Более половины (55%) работодателей считают эффективность работников не зависит от места работы, 20% уверены, что дистанционный формат работы позитивно сказывается на результатах. И только четверть менеджеров (25%) признались, что показатели работы на удаленке ухудшаются.

Что будет с зарплатами?

Большинство работодателей (63%) планируют провести индексацию заработных плат. При чем 18% компаний готовы немного повысить зарплаты всем сотрудникам: на 4% вырастит оплата труда в 20% компаний, на 5-6% − в 20% компаний. Индексация более 7% затронет 6% работодателей. 17% компаний планируют провести выборочную индексацию. Еще 21% респондентов не знают о планах компании в отношении индексации зарплат.

Только 16% работодателей ответили, что не планируют индексации – это почти в три раза меньше, чем в прошлом году, когда почти половина (45%) российских работодателей отказались проводить индексацию заработных плат по итогам года.

Кого чаще всего ищут компании?

Кого же чаще всего ищут компании? Самой востребованной категорией работников по-прежнему остаются специалисты – так считают 64% нанимающих менеджеров (71% в 2020). Существенно вырос спрос на работников начального уровня − 25% (по сравнению с 7% в 2020), увеличился спрос на топ менеджеров (5% по сравнению с 2% в 2020). А вот спрос на руководителей среднего звена упал (7% по сравнению с 19% в 2020).

С 2020 года российские работодатели охотятся за работниками производственной сферы: 22% опрошенных Kelly работодателей назвали производственный персонал самой востребованной категорией работников (33% в 2020). На втором месте по востребованности – менеджеры по продажам и мерчандайзеры (20%). На третьем – рабочие специальности и неквалифицированный персонал. Также востребованы Разработчики и программисты – 8%, Продавцы, персонал для торговых точек - 7%, Менеджеры по управлению персоналом −7%, Специалисты ИТ-поддержки, Маркетологи, рекламщики, PR-менеджеры – по 4%, Административный персонал и Курьеры, работников доставки и складов – обе по 2%, Финансисты, бухгалтеры и Операторы колл-центров –по 1%.

Среди востребованных навыков на первом место остается многофункциональность работников − ее считают наиболее ценным качеством 16% нанимающих менеджеров. 15% больше всего ценят в работниках умение разрешать сложные ситуации, 12% − эмоциональный интеллект и умение взаимодействовать с людьми. Замыкает топ-5 наиболее востребованных качеств Гибкость, умение приспосабливаться и Умение достигать поставленной цели – оба по 11%.

− Мы наблюдаем рост рынка подбора персонала с начала 2021 года. Особенно сильно вырос спрос на рабочие специальности и далее на специалистов почти во всех отраслях. Сегодня хорошие кандидаты таких категорий имеют по несколько предложений о работе на руках. Решающее значение для кандидатов по-прежнему имеет заработная плата. Однако, далеко не все работодатели, судя по исследованию, готовы ее индексировать. Между тем, сегодня, на кандидатском рынке, преимущество будут иметь те компании, которые смогут изменить свой подход к управлению талантами, получат доступ к лучшим профессионалам и, в итоге, выиграют в конкурентной борьбе, − Екатерина Горохова, управляющий директор Kelly Services по Восточной Европе.

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