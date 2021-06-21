Фестиваль уличных видов спорта прошел в Иркутске

Он прошел в сквере Сигеки Мори, сообщают в мэрии.

Мероприятие приурочили ко Дню молодежи и международному Дню скейтбординга. Организаторы: управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Иркутска и федерация скейтбординга Приангарья.

– Мы провели мероприятие в историческом для скейтбордистов месте. Ребята катаются здесь с 2006 года. Я очень рад, что у нас в городе есть такое большое сообщество увлеченных людей и интерес к этому виду спорта так высок. В нашем мероприятии приняли участие молодые спортсмены от 11 до 34 лет. Планируем, что такие соревнования станут ежегодным, – отметил начальник отдела по молодежной политике администрации города Иркутска Илья Мершеев.

Всего в фестивале приняли участие 35 молодых спортсменов. Победителей определили в пяти номинациях: «Профессионалы», «Любители», «Юноши до 16 лет», «Девушки» и «Лучший трюк».