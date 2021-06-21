Наталья Иванова: «В Год массового спорта иркутяне могут заявить о себе на всю страну!»

Заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в тхэквондо, спортивный психолог Наталья Иванова командует уличными зарядками в микрорайоне Первомайский. Занятия на стадионе школы №6 под руководством титулованной спортсменки проходят задорно и продуктивно. О проекте «Год массового спорта в Иркутске», а также о том, как иркутянам стать активнее и энергичнее, Наталья рассказала нашему порталу, сообщают в пресс-службе проекта.

– Как человек, всю жизнь связанный со спортом, я знаю обо всех тематических проектах в городе и стараюсь участвовать в них по мере возможностей, - рассказывает Наталья Иванова. – Так как я живу в микрорайоне Первомайский, то часто тренируюсь, бегаю, занимаюсь йогой на стадионе школы № 6. Когда узнала, что в Год массового спорта там будут проводиться массовые зарядки, поняла, что появилась возможность позаниматься на этом стадионе не одной! У меня много спортивной энергии и я готова делиться ею с другими.

Сколько человек посещают ваши зарядки ежедневно?

– 10-15 человек. Некоторые вообще не пропускают тренировки, иногда даже советую им отдохнуть. Сейчас к нам присоединились дети из спортивного отряда соседней летней школьной площадки, так что нас стало много – порядка 40 человек!

Какие упражнения вы выбираете для массовых зарядок?

– Я взяла лучшее из всех видов спорта, которыми сама занималась: легкая атлетика, тхэквондо, а так же йога и цигун. Основа мастерства любого спортсмена строится на общефизической подготовке, и в разных видах спорта существуют разные упражнения для этого. Кстати, со мной в паре работает инструктор по зумбе Наталья Сытина. Так что народ у нас и танцует, и растягивается, и бегает.

На массовых зарядках собираются люди разной степени подготовки. Как подобрать упражнения для всех?

– Я давно преподаю йогу и уже привыкла подходить индивидуально к каждому ученику. Приходя на тренировку, сразу отмечаю, кто сегодня будет заниматься. Есть участники постарше, есть дети, есть люди с лишним весом, кто-то вышел с больничного. Конечно, для них выбираю нагрузки полегче. Если люди более подготовленные, то даю зарядку по полной!

А как заставить себя заняться спортом? Ведь есть интроверты, люди с избыточным весом, которые могут бояться, стесняться заниматься физкультурой на улице. Что вы им посоветуете как психолог?

– Во-первых, не надо себя заставлять. Если идешь против своей воли, то ты обречен на кратковременный эффект. Слово «заставить» нужно заменить на «договориться с собой», «услышать себя». Задаться вопросом: «Как я себя чувствую? На сколько лет ощущаю себя? Что у меня болит? Сколько во мне энергии? Нравится ли мне мое отражение в зеркале?». Если найти в себе честные ответы, которые мотивируют меняться, то именно это и станет точкой опоры для начала физической активности.

17 июля у нас стартуют «Народные игры от Бабра» – это, можно сказать, иркутская Олимпиада. Вы участвовали в настоящих Олимпийских играх в Сиднее. Если вдуматься, то соревновательный момент всегда одинаково ощущается, независимо от уровня турнира. Как нашим будущим участникам Народных игр от Бабра подготовиться к состязаниям?

– Независимо от того, чемпионат двора это или Олимпийские игры, участник должен иметь психологические ресурсы для того, чтобы справиться со стрессом и волнением. Нельзя сходу ввязаться в борьбу и сразу выиграть – нужно постепенно формировать соревновательный навык. В первую очередь, для приобретения уверенности следует постепенно увеличивать объем тренировок. Чтобы с каждым занятием осознание того, что ты справишься, прибавлялось. Еще важно преодоление определенного уровня дискомфорта, будь то ранний подъем, жара или усталость. Эти факторы не должны останавливать вас, тогда и уверенность в своих силах возрастет.

Ваше мнение о проекте «Год массового спорта в Иркутске»?

– Проект амбициозный: организаторы поставили задачу вовлечь в массовый спорт определённый процент людей из всех категорий иркутян. Радует, что в зарядки и марафоны приходит все больше иркутян «неспортивных», новичков. Вижу, что много людей тренируются и получают удовольствие от того, что они – часть большого спортивного сообщества. Все понимают, что физическая активность – это возможность продлить себе молодость, сохранить энергию и здоровье. А состязания, где нужно отстаивать честь своего округа, объединяют жителей, помогают еще больше полюбить свой город. Я считаю, что мы, иркутяне, в Год массового спорта можем заявить о себе на всю страну!

Рекомендации для тренирующихся иркутян от Натальи Ивановой:

Совет № 1. Для тех, кто занимается по утрам, необходимо приходить на зарядку либо попив горячей водички, либо после легкого углеводного завтрака. Чтобы не кололо в боку, не сбивалось дыхание. А вот после тренировки уже можно есть белок – мясо, курицу, творог, сырники.

Совет № 2. Важно соблюдать режим сна. Летом просыпаться рано – легко! Ведь вся природа просыпается, и ты включаешься в этот водоворот энергии: звуки, запахи, пробуждающийся город. У нас в Сибири короткое лето, и в этот период мы должны набрать энергии на весь год!

Совет № 3. Люди с лишним весом должны понимать, что без корректировки питания оздоровления не получится. Нужно слушать свой организм. Завтрак, обед и ужин должны быть полноценными, в эти приемы пищи нужно насытиться. Основу лично моего рациона составляют фрукты, овощи, крупы, вода, зелень, травяные чаи.

Для хорошего пищеварения следует соблюдать несколько правил. Например, сладкое есть отдельно от несладкого. Не надо заедать основную трапезу сахаром, лучше подождите час – и потом насладитесь десертом. Еще важно не смешивать разные виды белка: мясо, яйца, молочные продукты лучше есть в разное время. Ведь для разных видов белка выделяются разные ферменты, а при смешении белков они не могут одновременно работать. И тогда даже при малом объеме калорий метаболизм замедляется.

Элина Халтанова