Почти половина россиян уверены, что их коллеги зарабатывают больше на аналогичной должности

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, знают ли жители России зарплаты своих коллег и насколько, по их мнению, отличаются доходы товарищей по работе. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Больше половины опрошенных (53%) рассказали, что знают, сколько зарабатывают их коллеги по работе.

42% жителей России думают, что их доходы ниже, чем у коллег на аналогичных должностях. 52% участников исследования отметили, что их зарплата не отличается от зарплаты других таких же сотрудников. Еще 6% респондентов отметили, что, по их мнению, коллеги зарабатывают меньше.

Из тех, кто думает, что коллеги на аналогичных должностях зарабатывают больше, 11% респондентов уверены, что зарплаты отличаются менее, чем на 10%. 41% опрошенных считают, что разница составляет 10-30%. Еще четверть участников исследования (26%) уверены, что зарплаты коллег выше на 30-50%, а 22% жителей России думают, что товарищи получают зарплату больше, чем в полтора раза.

Из тех, кто думает, что коллеги на аналогичных должностях зарабатывают меньше, 30% уверены, что разница в доходах не превышает 10%. Почти половина респондентов (46%) отметили, что разница, по их мнению, составляет 10-30%. 14% жителей России думают, что их коллеги получают на 30-50% меньше, а каждый десятый уверен, что разница больше 50% в их пользу.