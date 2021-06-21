Мэр города Ангарска за 2020 год увеличил свои доходы в 1,3 раза – до 7,8 млн рублей

Мэр города Ангарска Сергей Петров за 2020 год разбогател: ему удалось увеличить свои доходы в 1,3 раза – до 7,8 млн рублей. Годом ранее ему удалось заработать 5,8 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте Ангарского городского округа.

При этом список принадлежащего ему имущества не изменился: он по-прежнему владеет половиной доли земного участка площадью в 800 квадратов, ему принадлежат по половине доли жилого дома в 628 квадратов и нежилого здания в 375 квадратов, а также гараж.

Разбогатела за год и жена мэра: ее доход за 2020 вырос в 3,2 раза – до 871 тысячи рублей. А вот список принадлежащего ей имущества сократился. В 2019-м ей принадлежали половина доли жилого дома в 628 квадратов, земельный участок в 790 квадратов, жилой дом в 23 квадрат, квартира площадью 55 квадратных метров, а также машина Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC. В 2020-м в списке значатся только автомобиль, доля в жилом доме и квартира.