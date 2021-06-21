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Для помощи иркутским врачам требуются волонтеры

Добровольцы требуются для доставки лекарств, консультирования в колл-центре, помощи в работе регистратуры, заполнения документов и так далее, сообщают в мэрии.

– Добровольцем может стать любой желающий старше 18 лет. Так как сферы работы волонтеров достаточно разные, наличие медицинского образования не является обязательным. В прошлом году волонтеры оказали большую помощь медицинским работникам. Сейчас эта помощь снова очень актуальна, – рассказал начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Илья Мершеев.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальной странице движения «Волонтеры-медики» в социальных сетях. Для того, чтобы стать добровольцем, необходимо связаться с куратором проекта Юлией Мирошниченко по номеру телефона 89025779918.​

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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