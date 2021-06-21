Названы самые дорогие частные городские резиденции России

Коттеджи с участками в городской черте представляют собой гибридный вид недвижимости. По сути это часть загородного рынка, интегрированная в современную урбанистическую структуру. Эксперты Циан проанализировали соответствующий пул предложения в городах, которые являются административными центрами субъектов федерации. В 18 из них (по преимуществу в «миллионниках») продаются лоты с чеком от 100 млн рублей. Десять объектов, которые являются локальными лидерами по заявленному бюджету, вошли в рейтинг Циан.

1150,0 кв. м / участок 28,0 соток

Улица Новицкого

Следующим за Москвой и Санкт-Петербургом ожидаемо идет Краснодар. Здесь продается огромный коттедж (1150 кв. м), выстроенный на одном уровне. Для его отделки были заказаны брендовые материалы из Италии. Тот, кто сможет заплатить за объект 330 млн рублей, получит в свое распоряжение пять мастер-спален, бассейн, террасу, оборудованную площадку для барбекю, две бани и гараж, рассчитанный на четыре автомобиля.

1500,0 кв. м / участок 15,4 сотки

Улица Грязнова

В Иркутске крупногабаритный особняк можно приобрести на подступах к историческому центру. Так, у мемориального парка «Иерусалимская гора» выстроен кирпичный коттедж площадью 1500 кв. м (цоколь, два жилых этажа, мансарда), окруженный 15,4 сотками земли. Собственник надеется выручить с реализации этого актива четверть миллиарда рублей.

800,0 кв. м / участок 30 соток

Улица Галактика

Состоятельных поклонников восточных практик заинтересует двухэтажный дом площадью 800 кв. м в западной части Екатеринбурга (в 3 км от Верхне-Исетского пруда). В основу его проектной концепции заложены принципы традиционной индийской архитектуры «васту-шастра». На прилегающем участке (30 соток) дизайнеры настелили газон, посадили декоративные деревья, разбили клумбы и проложили декоративный ручей. Прайс этого объекта составляет 224,2 млн рублей.

630,0 кв. м / участок 8 соток

Курортная улица

На берегу Верхнего пруда в Калининграде 17 лет назад был построен коттедж площадью 630,0 кв. м. Его цокольный этаж отведен под гараж, бильярдную, сауну и несколько технических помещений. На двух верхних этажах разместились зимний сад, терраса, кухня, гостиная, три спальни и три санузла. На участке оборудованы открытый бассейн и площадка для барбекю. Для переезда сюда потребуется сумма в 221 млн рублей.

5 место . Нижний Новгород. 180,0 млн рублей

565 кв. м / участок 8,3 сотки

Ошарская улица

В Нижнем Новгороде частные домовладения, готовые к реализации, встречаются даже на расстоянии пешей прогулки от местного кремля. Это трехэтажный особняк площадью 565 кв. м. Из них 220 кв. м приходятся на цоколь. В состав лота включены также стоянка, котельная и 8,3 сотки земли. В чеке объекта фигурирует сумма в 180 млн рублей.

741 кв. м / участок 30 соток

Улица 91-й Перекат

Новосибирская экспозиция содержит двухэтажный коттедж со спа-комплексом (бассейн, два помещения для хаммама, две парных, комната отдыха) и мини-парком на 30 сотках. Его бюджет равен 155 млн рублей.

728,0 кв. м / участок 91,5 соток

Переулок Аланлык

В Казани есть возможность купить за 153 млн рублей целое имение площадью 91,5 соток. Помимо трехэтажного дома (728 кв. м) с девятью спальнями оно примечательно прудом, водопадом, уличным бассейном и фонтаном. Инфраструктуру объекта дополняют гостевой дом, гараж, баня, две беседки.

450,0 кв. м / участок 60 соток

Горнолыжная улица

На Змеиногорском тракте, у самой кромки Барнаульского ленточного бора расположен одноэтажный коттедж с тремя спальнями и террасой. С участка (60 соток) открывается вид на Обь. Для его приобретения необходима сумма 150 млн рублей.

440,0 кв. м / участок 30 соток

Улица Мусоргского

Из ряда провинциальных «ампирных» дворцов выбивается ультрамодернистский особняк с панорамным остеклением из Владивостока. На 440 кв. м размещены зимний сад, рабочая, каминная, гостевая и спальная зоны. Участок занимает благоустроенный сад. Собственник оценил этот лот в 140 млн рублей.

800 кв. м / участок 40 соток

Улица 9-я Линия

Замыкает топ-10 региональных центров с самыми дорогими частными резиденциями Пермь. На ее территории, в дачной зоне вдоль реки Кама, есть двухэтажная усадьба в классическом стиле с прайсом 120 млн рублей. Ее выделяет наличие крупной винотеки, веранды с круговым обзором и системы «умный дом».