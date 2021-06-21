Максимальный балл на ЕГЭ получили 33 выпускника из Иркутской области

Копилку стобалльных результатов выпускников Приангарья пополнили ангарчане, сообщают в администрации области.

По информации министерства образования Иркутской области, 100 баллов за этот экзамен получили два участника из Ангарска. Оба – выпускники средней школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов.

Таким образом, по итогам пяти экзаменов 33 выпускника в Иркутской области получили на ЕГЭ наивысший результат – 100 баллов.

Высокие баллы по профильной математике получили 415 выпускников. Напомним, высоким на ЕГЭ считается результат от 80 до 100 баллов.

Как сообщили в региональном ведомстве, 86 % участников экзамена подтвердили освоение образовательной программы среднего общего образования.

Подать апелляцию по результатам экзамена участники смогут 23 и 24 июня 2021 года, заседание конфликтной комиссии Иркутской области состоится 25 и 28 июня 2021 года. Конфликтная комиссия работает по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, 75А.