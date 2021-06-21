Ангарский перинатальный центр отдали под ковидный госпиталь

Правительствто Иркутской области сообщило на официальном сайте, что на базе Ангарского перинатального центра вновь развернули ковидный госпиталь из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

В медучреждении развернуто 130 коек для лечения пациентов с COVID-19 I и II типа.

«Для женщин и детей помощь будет оказана в полном объеме. Рожениц будут направлять в медицинские учреждения Иркутска и Усолья-Сибирского. Женская консультация, экстренная гинекологическая помощь продолжают работать в обычном режиме. Как только пандемия пойдёт на спад, этот ковидный госпиталь свернут первым», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее ковидные койки в перинатальном центре Ангарска работали с ноября 2020 года. В полном объеме оказание плановой медицинской помощи возобновилось в феврале 2021 года. Всего в Иркутской области работает 3982 коек для лечения COVID-19 в 48 медучреждениях.