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Ангарский перинатальный центр отдали под ковидный госпиталь

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Правительствто Иркутской области сообщило на официальном сайте, что на базе Ангарского перинатального центра вновь развернули ковидный госпиталь из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

 В медучреждении развернуто 130 коек для лечения пациентов с COVID-19 I и II типа. 

«Для женщин и детей помощь будет оказана в полном объеме. Рожениц будут направлять в медицинские учреждения Иркутска и Усолья-Сибирского. Женская консультация, экстренная гинекологическая помощь продолжают работать в обычном режиме. Как только пандемия пойдёт на спад, этот ковидный госпиталь свернут первым», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее ковидные койки в перинатальном центре Ангарска работали с ноября 2020 года. В полном объеме оказание плановой медицинской помощи возобновилось в феврале 2021 года. Всего в Иркутской области работает 3982 коек для лечения COVID-19 в 48 медучреждениях.


<p>Фото правительства Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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