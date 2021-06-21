Библиотеку нового поколения за 10 млн рублей создадут в Усть-Илимске

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в Усть-Илимске создадут в текущем году библиотеку нового поколения за 10 млн рублей на базе Центральной городской библиотеки им. Н. С. Клестова-Ангарского.

На эти средства проведут ремонт помещения, закупят интерактивное мультимедийное оборудование, оргтехнику, модульную мебель, стеллажные комплексы и другое. В прошлом году, благодаря реализации нацпроекта «Культура», в этой библиотеке был создан виртуальный концертный зал. Теперь преобразуют внутреннее пространство всего учреждения.

«Здесь жители города смогут не только получать информацию, но и смотреть кинофильмы, виртуальные концерты, проводить встречи клубов по интересам, творческие мастерские и выставки. Библиотека станет максимально интересной и полезной для посетителей», – отметила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

В библиотеке появятся рабочая зона, места для чтения и отдыха, крафтовая лаборатория и IT-зоны, доступ к обучению компьютерной грамотности и 3D-моделированию. В фонд библиотеки поступят три тысячи экземпляров новых документов. Из них – 115 изданий для слепых и слабовидящих людей.