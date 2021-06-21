Жители Иркутской области в 2021 году получат 91,21 млн рублей на подготовку детей к школе

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в 2021 году многодетные семьи региона получат 91,21 млн рублей на подготовку детей к школе.

С 1 июня 2021 года на предоставление ежегодной выплаты подали 3 721 заявление. Деньги выделят из местного бюджета. На каждого ребенка семьи получат по 3 тысячи рублей. За выплатой можно обратиться до 31 августа 2021 года.

«Выплата предоставляется многодетным семьям при наличии условий, в том числе если среднедушевой доход семьи не превышает установленную величину прожиточного минимума по Иркутской области в расчете на душу населения», – сообщают власти.